Legia, Gołębiewski: "Dovremo battere lo Spartak. Cambieremo strategia rispetto al Napoli"

Marek Gołębiewski, tecnico del Legia Varsavia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva sfida con lo Spartak Mosca: "La priorità del Legia è vincere ogni partita, sarà lo stesso domani e domenica con noi non cambia nulla. La situazione della squadra è migliorata, in tre stanno recuperando.

Purtroppo dopo l'incontro con Cracovia abbiamo perso Mladenović, ha problemi al ginocchio e oggi sarà operato. Sicuramente giocheremo in modo più offensivo rispetto alle sfide con Leicester e Napoli. Dobbiamo giocare più audaci. Seguo il cammino delle squadre che giocano contro di noi in Europa e solo il Napoli sta facendo molto bene nel suo campionato campionato.

"Abbiamo subito tre gol in Inghilterra e quattro in casa contro il Napoli. La differenza sta nel gioco difensivo. Siamo riusciti a segnare in ogni partita, ma purtroppo ne abbiamo perse troppe. Questa è l'unica grande differenza".