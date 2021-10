Legia, Michniewicz: "Fortunati in Europa, lì possiamo giocare in contropiede. A Napoli..."

L'allenatore del Legia Varsavia, Czesław Michniewicz, intervistato da Rsport come ripotano i media polacchi, è tornato sulla situazione in Europa League che vede la sua squadra a punteggio pieno: "Nessuno se lo aspettava, soprattutto quando abbiamo visto un gruppo così forte con squadre che possono competere bene in Champions League. Certo, abbiamo avuto un po' di fortuna in queste partite. Gli avversari hanno giocato meglio, ma sei punti sono andati al salvadanaio del Legia. Ma in campionato siamo i favoriti e per noi niente sta andando bene. Durante l'estate la rosa si è seriamente rinnovata, abbiamo portato buoni giocatori, ma qualcosa non funziona. Poi l'Europa League toglie tante energie ed emozioni, anche se lì non c'è pressione nei nostri confronti. In campionato, invece, il Legia deve attaccare molto, e l'avversario ha il contropiede e spesso segna. Le partite in Europa sono aperte invece, a Mosca abbiamo avuto un contropiede alla fine ed abbiamo segnato. Giochiamo meglio con squadre forti".

Più bello battere lo Spartak o il Leicester in casa? Vittoria a Mosca! Lo Spartak è una grande squadra, il Leicester ha avuto successo in Inghilterra ma non è un marchio come il club russo. Quando giocavamo con gli inglesi, le emozioni erano diverse. Anche se entrambe le vittorie sono belle per noi. Immaginavo un Napoli a punteggio pieno, ma ne ha già persi cinque anche se il cartellino rosso con lo Spartak ha cambiato i piani. Dovremo presentarci bene e dare il 300% per provare a battere il Napoli. I 6 punti non ci danno alcuna garanzia neanche per la Conference League, ci sarà da lottare".