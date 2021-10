Legia, Michniewicz in conferenza: "Potevamo pareggiare, che rammarico le occasioni sprecate!"

Cade il Legia Varsavia al Maradona, sconfitto dal Napoli per 3-0. Questo il commento in conferenza stampa del tecnico Czeslaw Michniewicz.

Sulla formazione iniziale “Pensavo di aver scelto i giocatori giusto, potevano approfittare di alcune situazioni ma non ci siamo riusciti. Sicuramente sono stati fatti degli errori, non è stato tutto perfetto. Abbiamo sfiorato l'1-1, molti calciatori erano dispiaciuti per le occasioni sprecate"

Sulla sconfitta maturata nel finale “Fino a che non abbiamo subito il gol tutto andava bene, nel momento in cui vai in svantaggio spesso le forze vengono a mancare e tutto diventa più complicato. Ci sono stati momenti in cui potevamo segnare la rete del pareggio, ma non ci siamo riusciti. Osimhen? Difficile marcarlo, è molto forte”.

Sulla prestazione dei suoi “Non abbiamo fatto male, il Napoli è forte ed ha avuto più occasioni di noi. CI siamo difesi, potevamo anche ribaltare la situazione dopo i gol presi ma non ce l’abbiamo fatta. Voglio comunque ringraziare la squadra, questa sconfitta ci ha insegnato molto”.