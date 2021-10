Legia, Miszta torna tra i pali col Napoli: out Pekhart

Oggi il Legia Varsavia ha sostenuto l'allenamento in vista della sfida di Europa League contro il Napoli. Pekhart, che il giorno prima in uno scontro di gioco si è rotto il naso, non ha partcipato all'allenamento. L'accattante si fermerà per due settimane e poi tornerà in campo con una maschera speciale, simile a quella che ha avuto per qualche Miszta. Proprio il portiere giocherà con il Napoli dal primo minuto, come da accordi presi negli spogliatoi sostituirà Tobiasz che ha giocato in campionato. Davanti a lui, la difesa tornerà a tre e sarà composta da Jędrzejczyk, Wieteska e Nawrocki. Mladenović e Skibicki saranno probabilmente posizionati sulle fasce.

La partenza per Napoli è fissata per mercoledì alle 9.30. Alle 18:15 è prevista la conferenza stampa con la partecipazione del tecnico Michniewicz, a seguire alle 19 l'allenamento di rifinitura allo Stadio Diego Armando Maradona.