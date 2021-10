Legia Varsavia, le ultime di formazione: niente Emreli, cambia il centravanti

Nel 3-5-1-1 di Czesław Michniewicz cambierà l'attacco per Napoli-Legia Varsavia, in programma stasera allo stadio Diego Armando Maradona. Come riportano i media polacchi, ci sarà Josué sulla trequarti, ma è il centravanti che sarà diverso: non Pekhart, infortunato, ma neanche Emreli, deludente nelle ultime prestazioni, pertanto spazio a Kostorz.