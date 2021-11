Legia Varsavia, Mladenović spavaldo: "Chi temo del Napoli? Nessuno"

Il difensore del Legia Varsavia Filip Mladenović, intervenuto in conferenza stampa, presenta la sfida al Napoli in Europa League: "Chi temo del Napoli?Non temo niente, non è nel mio dna, sono cosciente di affrontare dei giocatori molto forti che danno prestigio all'Europa League. Aspettiamo molto questa gara, non c'è niente di cui avere paura. Sarà una gara interessante per noi, è importante riuscire a fermare gli attaccanti del Napoli".