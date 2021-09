Leicester, Rodgers in conferenza: "Gara entusiasmante! Noi giovani, Napoli favorito e d'alto livello"

Dopo il 2-2 col Napoli, il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha parlato in conferenza stampa: "E' stata una gara entusiasmante per chi ha visto la partita, sono contento della squadra e della mentalità mostrata. Abbiamo visto la nostra giovinezza contro una squadra d'alto livello, loro sono i favoriti ma stasera siamo stati molto competitivi. C'è molto per essere felici, ma anche da analizzare".

Sull'espulsione: "Non penso che l'arbitro abbia fatto bene. Ndidi stava solo cercando di fermare l'inserimento, non penso ci sia il primo giallo. L'arbitro non è stato bravo".

Su Perez: "Ha mostrato la voglia di entrare in area ed ha fatto gol. Questo gli ha dato fiducia nella prestazione, ha fatto bene ma volevamo poi un centrocampista puro. Ci siamo sentiti meglio in campo con Tielemans"

Sui cambi: "Eravamo sotto di un uomo a centrocampo, giocando con due punte. Non riuscivamo a tenere palla ed abbiamo inserito un centrocampista. Maddison è entrato perché avevamo poco possesso ed è un giocatore tecnico".