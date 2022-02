Liga, il Barcellona è uno spettacolo: dopo il Napoli 4 gol anche all'Athletic

Match già sbloccato dai blaugrana nel primo tempo grazie ad Aubameyang.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si ferma più il Barcellona, che dopo aver eliminato il Napoli in Europa League ha la meglio con un rotondo 4-0 nei confronti dell’Athletic Club di Bilbao nel confronto che conclude la domenica della Liga. Match già sbloccato dai blaugrana nel primo tempo grazie ad Aubameyang (37’) prima della ripresa in cui sono arrivate altre tre gioie, firmate Dembele (73’), De Jong (90’) e Depay (94’).

Venerdì 25 febbraio

Levante-Elche 3-0

Sabato 26 febbraio

Maiorca-Valencia 0-1

Getafe-Alaves 2-2

Rayo Vallecano-Real Madrid 0-1

Atletico Madrid-Celta Vigo 2-1

Domenica 27 febbraio

Villarreal-Espanyol 5-1

Siviglia-Betis 2-1

Real Sociedad-Osasuna 1-0

Barcellona-Athletic Bilbao 4-0

Lunedì 28 febbraio

Granada-Cadice

La classifica aggiornata

Real Madrid 60

Siviglia 54

Betis 46

Barcellona* 45

Atletico Madrid 45

Villarreal 42

Real Sociedad* 41

Athletic 37

Valencia 33

Celta 32

Osasuna 32

Rayo* 31

Elche 29

Espanyol 29

Getafe 27

Maiorca* 26

Granada* 24

Alaves 21

Cadice* 20

Levante 18

* una partita in meno