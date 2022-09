Ludogorets-Roma, formazioni ufficiali: prima da titolare per Belotti, Svilar in porta

Con la prima Conference League della storia in bacheca, la Roma sale al next level. Alle 18,45 i giallorossi faranno il loro esordio stagionale in Europa

Con la prima Conference League della storia in bacheca, la Roma sale al next level. Alle 18,45 i giallorossi faranno il loro esordio stagionale in Europa League alla Ludogorets Arena, contro i padroni di casa. Di seguito le formazioni ufficiali. José Mourinho punta sul Gallo Belotti, supportato da Pellegrini e Dybala, per guidare il suo attacco. Novità sulle fasce: Celik a destra e Zalewski a sinistra. In mezzo con Matic c'è Camara. Pericolo numero uno Despodov, ex Cagliari punta di diamante del Ludogorets. Ludogorets (4-3-3): Padt; Nedyalkov, Witry, Verdon, Cicinho; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov. Allenatore: Ante Simundza.



Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Belotti. Allenatore: José Mourinho.