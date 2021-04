Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali: Cavani e l'ex Smalling dal 1’

Fare in modo che Solskjaer si ricordi della Roma. Ma soprattutto conquistare la finale di Europa League. Sono questi gli obiettivi della Roma, che questa sera affronterà a Old Trafford il Manchester United nella semifinale d’andata della seconda coppa europea. Calcio d’inizio alle 21.

Ole Gunnar Solskjaer sceglie Cavani per guidare l’attacco. Pogba come ormai di consueto agirà defilato sulla sinistra, McTominay e Fred a centrocampo. Paulo Fonseca ripropone la formazione titolare. Out Mancini, in difesa c’è il grande ex Chris Smalling con Cristante e Ibanez.

Ecco le formazioni ufficiali di Manchester United-Roma

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

Roma (3-4-2-1): Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.