Marsiglia-Atalanta, le formazioni ufficiali: CDK e Koopmeiners alle spalle di Scamacca

L'ultimo ostacolo verso la finale. L'Atalanta vuole riscrivere la storia provando a compiere il primo passo verso Dublino. L'impresa di Anfield è ormai alle spalle ma deve servire da spinta per affrontare una trasferta molto difficile su un campo caldissimo come quello di Marsiglia. L'Olympique è l'avversario in questo doppio confronto, il Velodrome il teatro dove provare a regalarsi un'altra serata di gloria.

L'undici di Gasset

Jean-Louis Gasset si affida ad Aubameyang in attacco al centro del tridente supportato da Sarr e Luis Henrique. A centrocampo c'è un'ex conoscenza del calcio italiano come Veretout affiancato da Harit e da un altro ex della nostra Serie A come Kondogbia. In difesa davanti all'ex Roma Pau Lopez spazio ad una linea a quattro con Clauss, Mbamba, Balerdi e Murillo.

Lo schieramento di Gasperini

Gian Piero Gasperini si affida all'attacco formato da Scamacca con De Ketelaere e Koopmeiners alle spalle mentre la diga di mediana è composta da Ederson e De Roon con Zappacosta e Ruggeri sulle fasce. In porta spazio a Musso con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac a comporre il pacchetto arretrato.

Le formazioni ufficiali

Olympique Marsiglia (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbamba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.