Milan ai prelimiari di Europa League, il primo match a metà settembre: le date

Il Milan dovrà affrontare i preliminari di Europa League, in virtù del sesto posto conquistato alla fine di questo campionato.

Questo il calendario completo della prossima Europa League, che inizierà con il turno preliminare:

- Turno preliminare: 20 agosto

- Primo turno di qualificazione: 27 agosto

- Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

- Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

- Spareggi: 1° ottobre

Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre

La data del 17 settembre – valida per il secondo turno di qualificazione della competizione – sarà quindi la data in cui il Milan dovrà disputare la prima sfida stagionale in Europa.