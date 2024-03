Milan, Pioli: "Indagine della Procura? Squadra serena e concentrata"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "Non ho detto nulla alla squadra. Ho visto tanta serenità e tranquillità, ci siamo preparati con concentrazione. Sappiamo che è una vetrina importante e vogliamo superare questo turno": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, spiegando il clima che la squadra sta vivendo in questi giorni in cui la società è sotto i riflettori della Procura di Milano con Furlani indagato e perquisizioni nella sede del club. (ANSA).