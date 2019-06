Milan rischia l'esclusione dall'Europa League, Pres. Torino: "Pronti in caso di ripescaggio"

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - "Se dovesse essere siamo pronti e faremo tutto quello che serve per ben figurare, ma non voglio dire nulla". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta così ai microfoni di Radio24, durante la trasmissione 'Tutti Convocati', l'ipotesi che il club granata venga ripescato ai danni del Milan. La decisione dell'Uefa sul fair play finanziario dei rossoneri è attesa nelle prossime ore. "Sono cose su cui non abbiamo nessun tipo di impatto - ricorda Cairo - Negli ultimi quindici anni non è mai successo che una squadra che fa 63 punti non è andata in Europa. Quest'anno è successo perché la Lazio ha vinto la Coppa Italia, bravi loro, ma noi abbiamo fatto un grande campionato e avremmo meritato".