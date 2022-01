Morata di nuovo contro il Napoli? Per i giornali spagnoli può ancora finire al Barcellona

In Spagna non credono all'opera di persuasione operata da Max Allegri per convincere Alvaro Morata a restare alla Juve, rinunciando al trasferimento al Barcellona. I due principali quotidiani sportivi catalani (Mundo Deportivo e Sport) non mettono in dubbio lo sforzo del tecnico bianconero ma sono certi - facendo riferimento a fonti vicine al calciatore - che l'attaccante spagnolo continuerà a insistere fino all'ultimo secondo utile di questa sessione di mercato per lasciare Torino e vestire la maglia blaugrana.