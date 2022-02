Napoli-Barcellona, i precedenti: azzurri sempre qualificati in caso di pari fuori casa all'andata

Dopo il pareggop dell'andata (1-1), Napoli e Barcellona si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona per il ritorno dello spareggio di Europa League.

• Le due squadre in cui ha militato il fuoriclasse argentino, si sono affrontate solo una volta nelle competizioni UEFA, agli ottavi di UEFA Champions League 2019/20. La sfida è rimasta in sospeso per diversi mesi a causa della pandemia di COVID-19. La gara di andata a Napoli a febbraio è terminata 1-1, mentre quella di ritorno al Camp Nou ad agosto si è conclusa con la vittoria del Barcellona per 3-1.

• Il bilancio del Napoli il 21 gare contro le squadre spagnole è di sei vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. In casa è V3 P6 S1; l'unica sconfitta è arrivata cinque anni fa, quando il Real Madrid ha vinto 3-1 al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League e ha completato un 6-2 complessivo. Il Napoli ha vinto la gara interna più recente per 2-1 sul Granada al ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League 2020/21, ma è uscito in virtù di una sconfitta complessiva per 3-2. Dunque, il suo bilancio assoluto nei doppi confronti contro squadre spagnole è V1 S7, con una sconfitta negli ultimi sei.

• Il Barça ha affrontato una squadra italiana 61 volte, con un bilancio di 30 vittorie, 19 pareggi e 12 sconfitte. Il suo bilancio in 28 gare esterne è V8 P12 S8, con una vittoria in due delle ultime tre occasioni: contro l'Inter nel 2019/20 (2-1, gara in cui Ansu Fati è diventato il più giovane marcatore assoluto della competizione) e la Juventus nel 2020/21 (2-0). Il bilancio dei blaugrana nelle sfide a eliminazione diretta contro le italiane è V9 S5; l'ultima è stata quella vinta nel 2019/20 contro il Napoli.

• Il Barcellona ha affrontato una squadra italiana in cinque finali UEFA, vincendone tre e perdendone due. La più recente è stata quella di UEFA Champions League 2014/15 vinta 3-1 contro la Juventus a Berlino. I blaugrana hanno anche vinto la Champions League in Italia nel 2009 battendo il Manchester United per 2-0 a Roma.

• Partecipando per la nona volta alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, il Napoli eguaglia il record di Ajax e Olympiacos. Gli azzurri sono stati eliminati cinque volte ai sedicesimi, hanno raggiunto gli ottavi nel 2013/14, i quarti nel 2018/19 e le semifinali nel 2014/15 (con lo spagnolo Rafael Benítez in panchina).

• Il bilancio casalingo dei partenopei nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League è V6 P5 S3, con appena tre vittorie nelle ultime 10 gare casalinghe (P4 S3).

• Il Napoli ha superato il turno otto volte su otto quando ha pareggiato fuori casa all'andata. L'occasione più recente è stata quella contro lo Swansea City ai sedicesimi di UEFA Europa League 2013/14 (0-0 t, 3-1 c). Quattro qualificazioni su otto sono arrivate dopo un 1-1 esterno all'andata: l'ultima è stata quella contro il Boavista (2-1 c) al secondo turno di Coppa UEFA 1994/95.