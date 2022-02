Napoli-Barcellona, probabili formazioni Sky: due dubbi per Spalletti

Domani tornerà Lorenzo Insigne per lo spareggio di ritorno dell'Europa League di domani del Napoli contro il Barcellona. Luciano Spalletti, secondo quanto riferito da Sky Sport, riproporrà il suo 4-2-3-1 dopo l’esperimento - non andato troppo bene - della difesa a tre di Cagliari. Tra i pali ci sarà di nuovo Meret, portiere di Coppa, poi Rrahmani e Koulibaly al centro della difesa. Di Lorenzo ha smaltito il colpo alla testa rimediato in Sardegna e tornerà sull’esterno, dall’altra parte ballottaggio tra Mario Rui e Juan Jesus, con il portoghese in vantaggio al momento. In avanti Insigne tornerà titolare con Osimhen e uno tra Elmas e il rientrante Politano e Zielinski. In mezzo al campo nessun dubbio: Fabian e Demme sono gli unici due a disposizione per la squadra azzurra e saranno titolari.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba; Gavi, De Jong, Pedri; Dembelé, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.