Nuovo rinforzo per il Barcellona: è fatta per il ritorno di Adama Traoré, cifre e dettagli

Adama Traoré verso il ritorno al Barcellona. Trovano conferme le indiscrezioni spagnole sull'arrivo imminente dal Wolverhampton del talento cresciuto nella Masia, pronto a vestire nuovamente la maglia blaugrana con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'operazione, secondo quanto raccolto da TMW, è stata avviata lunedì scorso dal suo agente Jorge Mendes, che ha fatto visita alla Ciutat Esportiva proponendo l'esterno classe 1996 (trattato in questi giorni anche dal Tottenham) e riscontrando fin da subito consensi positivi in società.

Adama Traoré tornerà al Barça fino a fine stagione, con opzione (e non obbligo) d'acquisto pari a circa 30 milioni di euro. Nello scacchiere di mister Xavi sarà proprio lui il sostituto da qui a giugno di Ousmane Dembelé, il cui addio nelle prossime ore potrebbe aprire le porte anche a un nuovo numero 9 (l'attaccante della Juve resta il primo obiettivo) e a un laterale sinistro (Nicolas Tagliafico dell'Ajax è ancora in cima alla lista, anche se non mancano le alternative). Poi, in estate, Barcellona e Wolverhampton valuteranno nuovamente il suo futuro.