Osimhen ci mette ancora lo zampino: il Galatasaray vince 3-1, decisivo l'assist di Victor

vedi letture

Il Galatasaray vince 2-1 contro il PAOK in Europa League e lo fa ancora nel segno di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano aveva già messo a referto un assist per Dries Mertens nella gara contro il Fenerbahce e oggi si è ripetuto: è suo infatti l'assist decisivo per il gol di Akgun che ha deciso la partita al 76esimo (chiusa poi da Icardi nel recupero). Dopo soli due minuti l'ex attaccante azzurro - partito titolare - è poi stato sostituito per fare spazio a Mauro Icardi.