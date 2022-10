Partita complicata per la Lazio: avanti al 45’ con lo Sturm Graz ma in 10 uomini

Partita molto complicata all'Olimpico, quasi ostica per la Lazio.

Partita molto complicata all'Olimpico, quasi ostica per la Lazio. Lo Sturm Graz, come nella gara d'andata, si dimostra avversario complicato da affrontare e mette in difficoltà la squadra di Sarri, che trova pochi spazi nonostante l'impiego dal 1' dei vari Immobile, Luis Alberto, Pedro e Zaccagni. Nei primi 20' meglio gli austriaci, insidiosi grazie soprattutto al lavoro di Ajeti e Kiteishvili. I capitolini crescono col passare dei minuti e intorno alla mezzora costruiscono due grandi occasioni. Il protagonista, manco a dirlo, è sempre King Ciro: prima trova la grande risposta di Siebenhandl, poi cicca la conclusione ma favorisce l'inserimento di Pedro, che colpisce una clamorosa traversa. Padroni di casa sfortunati anche in occasione del gol annullato a Hysaj, per un fuorigioco millimetrico dell'attaccante azzurro. Nel finale gli episodi che cambiano le sorti del match: Affengruber stende Zaccagni in area, Immobile non lascia scampo al portiere e firma l'1-0. Gli animi si scaldano, con Stankovic protagonista: il centrocampista provoca e fa espellere Lazzari per doppia ammonizione, scatenando la reazione di Immobile, che lo spinge e viene a sua volta sanzionato. Uno a zero al 45', ma ripresa tutta da vivere.