Perché il divieto a tifosi Legia? L'ultima volta fu guerriglia con 26 arresti, 86 Daspo e 11 feriti

"La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l'incontro Napoli-Legia Varsavia del prossimo 21 ottobre". Questo quanto comunicato dalla SSCNapoli poco fa e la misura sin dal sorteggio era prevedibile considerando i trascorsi degli ultrà del Legia Varsavia in Italia ed in particolare a Napoli.

Nel dicembre 2015, infatti, nell'incrocio sempre in Europa League, ci furono due giorni di violenze ed il bilancio finale vide arrestati 7 polacchi, 3 bulgari, 16 italiani, con circa 86 Daspo ai responsabili degli scontri con le forze dell'Ordine nei pressi dello stadio San Paolo (60 per ultrà polacchi). 7 polacchi, inoltre, successivamente - raccontano le cronache - furono condannati a 3 anni ed un mese di carcere, senza concessione della condizionale mentre 11 elementi appartenenti alle Forze dell'Ordine (10 poliziotti ed un carabiniere) rimasero feriti.