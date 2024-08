Playoff d'andata Europa League, i risultati: pari per il Besiktas di Immobile, poker Ajax

Terminate le partite valide per l'andata dei playoff di Europa League.

Terminate le partite valide per l'andata dei playoff di Europa League. Dopo i risultati del tardo pomeriggio, in serata da segnalare il netto successo esterno dell'Ajax. Ok anche il Braga, ma con più fatica. Immobile e il suo Besiktas, invece, non vanno oltre il 3-3 sul campo del Lugano. Di seguito tutti i risultati:

Le partite in programma Europa League:

19:00 LASK (Aut)-FCSB (Rou) 1-1

19:00 Molde (Nor-)Elfsborg (Swe) 0-1

19:00 Plzen (Cze)-Hearts (Sco) 1-0

19:00 RFS (Lat)-APOEL (Cyp) 2-1

19:30 PAOK (Gre)-Shamrock Rovers (Irl) 4-0

20:00 Ludogorets (Bul)-Petrocub (Mda) 4-0

20:00 M. Tel Aviv (Isr)-TSC (Srb) 3-0

20:30 Lugano (Sui)-Besiktas (Tur) 3-3

20:45 Din. Minsk (Blr)-Anderlecht (Bel) 0-1

20:45 Jagiellonia (Pol)-Ajax (Ned) 1-4

21:00 Ferencvaros (Hun)-Borac Banja Luka (Bih) 0-0

21:30 Braga (Por)-SK Rapid (Aut) 2-1