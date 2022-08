Playoff Europa League, i primi risultati: l'eterno Dzemaili trascina lo Zurigo

Successo per lo Zurigo nella sfida d'andata dei playoff di UEFA Europa League: 2-1 contro gli scozzesi dell'Hearts, con l'eterno Dzemaili (36 anni) in rete.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo per lo Zurigo nella sfida d'andata dei playoff di UEFA Europa League: 2-1 contro gli scozzesi dell'Hearts, con l'eterno Dzemaili (36 anni) in rete. Solo 20' per Gnonto, partito dalla panchina. Nelle partite delle 19 spicca il deludente pareggio dell'Olympiacos a Cipro, 1-1 contro l'Apollon. Questi i risultati:

HJK (Finlandia) - Silkeborg (Danimarca) 1-0

Ferencvaros (Ungheria) - Shamrock Rovers (Irlanda) 4-0

Apollon (Cipro) - Olympiacos (Grecia) 1-1

Malmo (Svezia) - Sivasspor (Turchia) 3-1

Pyunik (Armenia) - Sheriff (Moldavia) 0-0

Zurigo (Svizzera) - Hearts (Scozia) 2-1