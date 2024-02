Playoff Europa League, i risultati: il Benfica vince al 97’. Braga ko contro il Qarabag

Sono da poco terminate le gare d'andata valide per i Playoff di Europa League.

Sono da poco terminate le gare d'andata valide per i Playoff di Europa League. Vittoria in pieno recupero per il Benfica contro il Tolosa, grazie al rigore trasformato da Angel di Maria. Il Milan mette un piede agli ottavi battendo 3-0 il Rennes. Reti bianche fra Lens e Friburgo, mentre il Qarabag passa 4-2 sul campo del Braga.

Playoff Europa League

Benfica - Tolosa 2-1

68' e 90+7' Di Maria (B), 75' Desler (T)

Braga - Qarabag 2-4

21' Jankovic (Q), 44' Banza (B), 54' e 69' Zoubir (Q), 65' Benzia (Q), 90+1' Mourinho (B)

Lens - Friburgo 0-0

Milan - Rennes 3-0

32' e 48' Loftus-Cheek, 53' Leao