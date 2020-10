Predominio Real Sociedad, ma le migliori occasioni al Napoli: 0-0 al 45'

Si va al riposo sullo 0-0. Come da previsione, la Real Sociedad riesce in casa a tenere il pallino del gioco con il Napoli attento nel chiudere le linee di passaggio con un coperto 4-4-2 in fase di non possesso. Le migliori occasioni però sono state degli azzurri con Insigne ad inizio gara e poi Mario Rui, messo in porta da Petagna. Sfortunato Insigne, uscito per un altro infortunio muscolare.