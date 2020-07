Premier, Arsenal ko: ora per l'Europa League deve vincere la FA Cup (e farebbe fuori il Tottenham)

L'Aston Villa batte di misura l'Arsenal nella sfida valida per il 37° turno di Premier League. A decidere la gara è stata una rete di Trezeguet al 27'. Gunners, dunque, decimi in classifica a quota 53 punti e Villains che superano invece il Watford portandosi a quota 34 lunghezze (quartultimi e quindi attualmente salvi, a una giornata dalla fine). Per l'Arsenal - a cinque punti dal settimo posto - resta solo la finale di Fa Cup (contro il Chelsea) per poter arrivare all'Europa League (in quel caso toglierebbe il posto al Tottenham, attualmente settimo in classifica).