Premier, ecco tutti i verdetti: Leicester e Tottenham in Europa League

La Premier League nella giornata di oggi ha chiuso i battenti della stagione 2020/21 ed emesso gli ultimi verdetti stagionali dopo che il Liverpool aveva già conquistato il titolo e il Norwich aveva già salutato la massima serie. In Champions League, oltre ai Reds, si qualificano anche City, Chelsea e Manchester United, mentre in Europa League andranno Leicester e Tottenham (ed il Wolverhampton se l'Arsenal non dovesse vincere la finale di FA Cup). Retrocedono il Norwich, il Watford e il Bournemouth.

Campione: Liverpool

Qualificate alla prossima Champions League: Liverpool, City, Manchester United e Chelsea

Qualificate alla prossima Europa League: Leicester e Tottenham

Retrocesse: Norwich, Watford e Bournemouth.