Premier, il Tottenham si aggiudica il derby con l'Arsenal che vede allontanarsi l'Europa

Il Tottenham supera 2-1 l'Arsenal nel match valido per il 35esimo turno di Premier League. Nel derby londinese sono i Gunners a passare in vantaggio con un gol di Lacazette al 16'. Gli Spurs, tre minuti dopo, trovano il pari con Son. Decisiva nel secondo tempo, la rete di Alderweired all'81. Con i 3 punti la truppa di Mourinho si avvicina alla zona Europa League, a -1 dal 7° posto. Per l'Arsenal, invece, si allontana l'Europa.