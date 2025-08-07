Kevin-Napoli, intanto salta il 3º turno preliminare di EL: infortunio di mercato?

vedi letture

Il Napoli continua a valutare con attenzione Kevin, esterno offensivo brasiliano classe 2003 in forza allo Shakhtar Donetsk. Gli azzurri tengono d’occhio il giovane talento, 22 anni, come possibile innesto last-minute nel caso in cui Giacomo Raspadori dovesse partire (l’Atlético Madrid è in forte pressing sull’attaccante).

Intanto, Kevin ha saltato sia la recente partita di campionato di domenica scorsa contro l’Epicentr Kamyanets-Podilskyi, sia la gara di questa sera valida per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League contro il Panathinaikos. L’esterno era stato decisivo nel turno precedente in entrambe le sfide contro il Besiktas. Il motivo ufficiale del forfait è un infortunio al menisco. Tuttavia, l’assenza solleva più di un dubbio: solo un problema fisico o anche un possibile segnale di mercato?