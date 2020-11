Real Sociedad di nuovo prima! Battuto anche il Cadiz ed è primato in solitaria

La Real Sociedad vince e torna da sola in vetta alla classifica de La Liga. La squadra di Alguacil, avversaria del Napoli in Europa League, si è ripreso il primo posto solitario, dopo la vittoria di ieri dell'Atletico Madrid, vincendo 1-0 in casa della sorpresa Cadiz. Decisiva la rete di Isak che ha messo a segno il gol da tre punti al 66' sull'assist di Januzaj. Con questo successo la Real Sociedad sale a 23 punti, +3 sui colchoneros con due partite in più.