Real Sociedad, lavoro personalizzato per Oyarzabal e David Silva: ancora in dubbio per Napoli

La Real Sociedad si prepara in vista della sfida di Europa League contro il Napoli di Rino Gattuso. La squadra spagnola ha lavorato questa mattina ma, come mostrato dalle immagini sul sito ufficiale e raccontato dai media spagnoli, hanno svolto lavoro personalizzato sia David Silva che Mikel Oyarzabal. Per entrambi, dunque, è ancora a rischio la presenza per la sfida contro gli azzurri.

Di contro, riporta Marca, Elustondo è tornato ad allenarsi regolarmente, anche se bisognerà capire nelle prossime ore se sarà della partita. Anche Illaramendi - si legge - è ormai ampiamente recuperato da diversi giorni.