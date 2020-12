Real Sociedad, pareggio e secondo posto: 0-0 nonostante la superiorità numerica

La Real Sociedad, che affronterà il Napoli giovedì in Europa League, ha pareggiato 0-0 sul campo dell'Alaves nel match valido per la dodicesima giornata de LaLiga. Gli uomini allenati da Alguacil nonostante l'aver giocato l'ultima mezz'ora in superiorità numerica, espluso Battaglia, non sono riusciti a trovare il gol che li avrebbe portati al primo posto. I baschi rimangono secondi con 25 punti alle spalle dell'Atletico Madrid di Simeone che comanda il campionato con 26 punti con due gare in meno.