Rigore gigantesco per il Siviglia: la Juve si salva perché il VAR incredibilmente non interviene

Episodio che farà molto discutere quello avvenuto agli sgoccioli del primo tempo tra Siviglia e Juventus. Cuadrado entra in modo nettamente scomposto su Olover Torres: il fallo (sicuramente in area) sembra netto, ma l'arbitro Makkelie e il VAR (che incredibilmente non interviene) non concedono il rigore.