Rijeka, dopo l'AZ sconfitta anche in campionato: ko esterno con l'HNK

Perde 2-0 il Rijeka, prossimo avversario del Napoli in Europa League. La squadra di Fiume ha perso fuori casa contro l'HNK Sibenico, nel match valido per la decima giornata del campionato Croato. Padroni di casa in vantaggio al 12' con Bulat e raddoppio nella ripresa con Sahiti al 74'. Con questa sconfitta il Rijeka resta momentaneamente quarto in classifica.