Rijeka in Europa League dopo aver superato due turni: il percorso degli avversari del Napoli

Eliminato al primo turno dal Sarpsborg nel 2018/19 e agli spareggi dal Gent nel 2019/20, il Rijeka in questa stagione si è qualificato alla fase a gironi battendo in casa per 2-0 ai supplementari gli ucraini del Kolos nella prima partita di qualificazione, e poi ha superato 1-0 il Copenhagen agli spareggi. La squadra croata ha partecipato tre volte alla fase a gironi di UEFA Europa League: 2013/14, 2014/15 e 2017/18, ma non ha mai superato il turno.