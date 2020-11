Rijeka insidia a sorpresa: non ha mai subito gol in casa da squadre italiane

Il Napoli affronta per la prima volta un avversario croato in partite ufficiali, mentre il Rijeka ha già affrontato quattro volte dei club italiani in competizioni UEFA: due volte la Juventus nei quarti di Coppa delle Coppe 1979/80 (0-0 c, 0-2 t) e due l'AC Milan nella fase a gironi 2017/18 di UEFA Europa League (2-3 t, 2-0 c). Il club croato non ha mai subito un gol in casa contro avversari italiani.