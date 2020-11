Rijeka, Rozman: "EL era un sogno per noi, stiamo facendo esperienza. Col Covid..."

L'allenatore del Rijeka, Simon Rozman, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha parlato a 24sata. Ecco le sue parole: "L'Europa League era un sogno per noi. Stiamo facendo tanta esperienza. Cerin, Kulenovic e Menalo stanno facendo molto bene. Menalo ha dimostrato contro il Napoli le sue qualità. Aspettiamo Arsenic e altri infortunati. Dopo la sosta ci divertiremo con 10 partite in 29 giorni. Col virus, però, viviamo un calcio anormale, è un periodo davvero difficile".