Rijeka, Rozman esulta: "Abbiamo giocato contro le migliori d'Europa e siamo cresciuti"

La vittoria contro l'AZ Alkmaar è un risultato importante e sicuramente inaspettato per il Rijeka, che esce con tre punti dalla sfida contro gli olandese. Un successo che ha scatenato ovviamente grande entusiasmo nell'ambiente, come testimoniato dalla dichiarazioni post partita del tecnico Rozman: "Congratulazioni ai giocatori, ma trasmetterò loro questo applauso perché sono quelli che lo meritano di più! Ci è stata data l'opportunità di vedere le migliori squadre d'Europa nel palmo della nostra mano e mostrarci nella migliore luce. Siamo cresciuti durante l'Europa League, volevo che i giocatori capissero cosa bisogna fare per arrivare a un livello ancora più alto e penso che ci siamo riusciti. Sono contento per i giocatori e perché si sono comportati bene in campo. Devo essere realistico, queste sono tutte squadre contro le quali abbiamo sofferto molto durante la partita. Abbiamo dovuto adattarci per nascondere i nostri difetti, ma come squadra abbiamo giocato bene. Avevamo un gruppo forte, sarà difficile incontrare rivali del genere nel prossimo futuro".