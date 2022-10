Roma-Betis, le formazioni ufficiali: sorpresa dell'ultimo minuto nell’attacco giallorosso

Sorpresa dell'ultimo minuto per la Roma, che al posto di Belotti schiera Abraham al centro dell'attacco

© foto di www.imagephotoagency.it

Sorpresa dell'ultimo minuto per la Roma, che al posto di Belotti schiera Abraham al centro dell'attacco. Tutto confermato per quanto riguarda il resto dell'undici titolare all'Olimpico, di scena alle ore 21 contro il Betis per il terzo turno della fase a gruppi di Europa League. Fra i biancoverdi Sabaly non ce la fa e Aitor Ruibal parte quindi dal 1' sulla corsia di destra, mentre al centro della difesa c'è la coppia di ex Serie A composta da Luiz Felipe e Pezzella. Novità anche nel ruolo di centravanti, dove Willian José sostituisce bomber Borja Iglesias.

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Betis

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

REAL BETIS (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guido Rodriguez, Guardado; Canales, Fekir, Joaquin; Willian José. Allenatore: Manuel Pellegrini.