Roma, De Rossi: "Ho studiato parecchio Mourinho per sapere dove mettere le mani"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League col Feyenoord, il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha raccontato anche i primi cambiamenti della sua Roma rispetto a quella di Mourinho: "Non posso dire quanto sia differente da Mourinho. Ogni allenatore porta qualcosa di suo. Io ho studiato parecchio la Roma di Mourinho per sapere dove mettere le mani e poi l'ho sempre seguito. Con Mourinho la Roma ha ottenuto ottimi risultati in Europa, dobbiamo prendere esempio da quel percorso. Poi ogni allenatore ha le sue idee, le sue preferenze e mette qualcosa di diverso".