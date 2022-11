Roma-Ludogorets, le formazioni ufficiali: Mou si affida ai veterani, tandem d’attacco inedito

Sono ufficiali le scelte della Roma per la "finale" dell'Olimpico col Ludogorets, in programma alle ore 21.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le scelte della Roma per la "finale" dell'Olimpico col Ludogorets, in programma alle ore 21. I giallorossi devono vincere a tutti i costi per andare allo spareggio di Europa League e mister Mourinho sceglie quindi di affidarsi all'esperienza dei suoi veterani, insieme all'inedito tandem offensivo Abraham-Belotti.

Questi i due undici:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Vina, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Camara, El Shaarawy; Abraham, Belotti. Allenatore: Mourinho.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Widry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Cauly, Piotrowsky, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. Allenatore: Simundza.