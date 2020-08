Siviglia, Jesus Navas in lacrime: "Una vittoria per tutti quelli che stanno soffrendo"

Il Siviglia batte l'Inter 3-2 in finale e conquista la sesta Europa League, al termine del match parla ai microfoni di Sky Sport il capitano andaluso Jesus Navas: "Questo gruppo si merita questa vittoria. Abbiamo lottato tutto l'anno, vivendo come tutti una situazione difficile. L'abbiamo superata con una voglia incredibile, anche grazie ad una tifoseria che ci è sempre stata vicino. Poter alzare questa coppa come capitano del mio Siviglia, per tutta la gente, per amici che non ci sono più come Reyes o per coloro che stanno passando momenti difficili... La vittoria per loro".

Le lacrime di Lopetegui?

"Lui lavora 24 ore al giorno per il Siviglia. Se lo merita".