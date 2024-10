Ufficiale Sorpresa Man United, esonerato ten Hag! Squadra affidata a una leggenda del club

Era nell'aria, adesso è ufficiale: "Erik ten Hag lascia il suo ruolo di manager della prima squadra maschile del Manchester United", si legge in un comunicato appena diramato dai Red Devils attraverso i loro canali.

"Erik è stato nominato nell'aprile del 2022 e ha guidato il club alla conquista di due trofei nazionali, vincendo la Carabao Cup nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto quello che ha fatto durante il suo periodo con noi e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Ruud van Nistelrooy si occuperà della squadra come allenatore ad interim, con il supporto dell'attuale staff, in attesa di un allenatore definitivo", prosegue la nota dello United.