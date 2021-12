Spartak, Dzhikia sicuro: "Siamo in forma, domani tutto si risolverà!"

Il difensore dello Spartak Georgy Dzhikia ha parlato alla stampa, alla vigilia dell'ultima sfida del girone C di di Europa League contro il Legia Varsavia: "La squadra è in buona forma. Ci sono problemi con infortuni e troppi cartellini. Quello che succede al Legia sono affari loro. Siamo venuti per vincere. Dio non voglia, domani tutto si risolverà.

Mancanza di attaccanti? Melkadze si è ripreso ed è pronto a giocare. Ma deciderà tutto l'allenatore" .