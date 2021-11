Spartak Mosca-Napoli: ecco perché si gioca di mercoledì e alle 16.30

Domani, eccezionalmente di mercoledì si giocherà la sfida di Europa Leauge tra Spartak Mosca e Napoli alle ore 16.30.

PERCHE' SI GIOCA DI MERCOLEDI'? Già al momento dei sorteggi dello scorso agosto, la UEFA fece sapere che per motivi di ordine pubblico non possono essere giocate due partite nello stesso giorno e nella stessa città. Due delle squadre di Mosca, lo Spartak e la Lokomotiv, giocano in Europa League e quindi non possono scendere in campo nella stessa giornata. Qualora, come accadrà in questo turno, gli incontri casalinghi fossero calendarizzati nella stessa giornata, ha la precedenza la squadra con il ranking migliore, relativamente agli ultimi cinque anni. Il ranking migliore lo ha la Lokomotiv, che sfiderà la Lazio giovedì, con lo Spartak costretto a scendere in campo di mercoledì, come già successo con Legia Varsavia e Leicester.

PERCHE' SI GIOCA ALLE 16.30? Questo orario è dovuto innanzitutto dal fuso orario, perché la Russia è due ore avanti e quando le squadre scenderanno in campo all'Otkrytie Arena saranno le 18.30. Inoltre giocando alle 16.30 Spartak e Napoli non andranno in contemporanea alle gare di Champions League.