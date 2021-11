Spartak, Promes accusato di aver accoltellato un parente: rischia 48 mesi di carcere

Quincy Promes rischia fino a tre anni e mezzo di carcere. L'attaccante 29enne, ora allo Spartak Mosca, sarà infatti processato dalla procura olandese per tentato omicidio colposo, secondo quanto riferito dal Telegraaf.

Il giocatore è stato arrestato nel dicembre 2020 e posto in custodia cautelare (prima di essere rilasciato pochi giorni dopo), perché accusato di aver accoltellato un membro della sua famiglia a fine luglio, mentre stava dando una festa ad Abcoude, zona a sud di Amsterdam. Promes ha sempre negato, ma questa accusa potrebbero costargli da 24 a 42 mesi di prigione.

Non si conosce ancora la data del processo. Lo Spartak Mosca, intanto, ha assicurato che Promes è "pienamente concentrato sulle prossime partite". Mercoledì i russi giocheranno in Europa League contro il Napoli. "I suoi legali si stanno occupando del caso. Per quanto riguarda la copertura mediatica, lo Spartak risponderà solo alle richieste ufficiali delle autorità competenti, richieste che il club non ha ricevuto".