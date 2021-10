Spartak, Promes: “Incredibile aver segnato 3 gol. Dimostrato che sbagliavano a sottovalutarci”

Quincy Promes, attaccante dello Spartak Mosca e autore di una doppietta contro il Napoli, ha parlato a Sport Express: “Nell’intervallo abbiamo parlato dei piani per il secondo tempo. Dovevamo essere più cattivi, avevamo un giocatore in più. Il Napoli è una grande squadra e non volevamo buttare la partita. Abbiamo fatto tre gol, è incredibile per tutti. Tutti quelli che amano lo Spartak sono felici per una vittoria del genere. Loro hanno segnato molto presto, non ce l’aspettavamo. Dobbiamo vedere gli errori perchè non si può subire un gol cosi. Non molti pensavano che avremmo battuto il Napoli sul loro campo. In questi casi è bello essere outsider. Abbiamo dimostrato che devono stare attenti a sottovalutarci. Siamo una squadra di professionisti e personalmente credevo nella vittoria. Lo abbiamo fatto vedere ohi, questo è il calcio”.