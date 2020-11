Spettacolo Real Sociedad: quinta vittoria di fila ed allunga al primo posto in Liga!

La Real Sociedad, eurorivale del Napoli in Europa League, batte 2-0 il Granada nel nono turno de LaLiga. A decidere la sfida sono state le reti di Monreal al 22' e Oyazarbal al 27' su rigore. I baschi hanno sfiorato il tris al 54', ma Willian Jose ha fallito un penalty, proprio come l'ex Udinese Machis sul fronte opposto al 95' per il possibile 1-2. Espulso infine Le Normand all'86'. La Real di mister Imanol con la quinta vittoria di fila torna così al primo posto in classifica a quota 20 punti, mentre gli andalusi sono quinti con 14 lunghezze.