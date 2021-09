Superare il girone non può essere un problema: 5 su 5, il Napoli non ha mai fallito i sedicesimi

Il Napoli non ha mai fallito e nei cinque precedenti in Europa League ha sempre staccato il pass per i sedicIl Napoli non ha mai fallito e nei cinque precedenti in Europa League ha sempre staccato il pass per i sedicesimi di finale.esimi di finale.

TuttoNapoli.net © foto di Antonello Sammarco/Image Sport Il Napoli non ha mai fallito e nei cinque precedenti in Europa League ha sempre staccato il pass per i sedicesimi di finale. Vincitore della Coppa UEFA 1988/89, il sodalizio azzurro ha sempre superato il girone di Europa League. La scorsa edizione ci è riuscito per la quinta volta precedendo Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka nel Gruppo F con 11 punti.