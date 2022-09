Tris della Roma all’Helsinki: i finlandesi in 10 dal 15' si sciolgono nella ripresa

I giallorossi rialzano la testa anche in Europa League, dopo il ko in Bulgaria. Finisce 3-0, senza appello.

Un primo tempo di sofferenza, senza riuscire a sfondare il blocco di ghiaccio finlandese, nonostante un avversario in 10 dal 15'. Poi entra il giocatore di maggior classe e la situazione si chiude in 4'. Roma-HJK si può spiegare così in poche righe. I giallorossi rialzano la testa anche in Europa League, dopo il ko in Bulgaria. Finisce 3-0, senza appello.